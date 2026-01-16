الاقتصاد الكوري يسجل نموا بـ1% في عام 2025

Photo : YONHAP News

سجل الاقتصاد الكوري نموا سالبا في الربع الرابع والأخير من العام الماضي مقارنة مع الربع الأسبق، لتصل نسبة النمو السنوي 1%، مقارنة بـ2% في عام 2024.جاء ذلك في تقرير أصدره البنك المركزي الكوري اليوم بعنوان "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025".وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمقدار 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث، بينما ارتفع بمقدار 1.5% مقارنة مع الربع الأخير من العام الأسبق.وحسب فئات الإنفاق، ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الأسبق، وانخفض استهلاك السلع، مثل السيارات، بينما ارتفع استهلاك الخدمات، مثل الرعاية الصحية.وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.6%، مدفوعا بزيادة الإنفاق على مزايا التأمين الصحي.وفي المقابل، انخفض الاستثمار في قطاع الإنشاءات بنسبة 3.9%، نتيجة لتراجع كلٍ من قطاعي بناء المباني والهندسة المدنية، كما انخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 1.8%، مدفوعا بانخفاض قطاع معدات النقل السيارات وغيرها.الجدير بالذكر أن صافي الصادرات، الذي كان محركا رئيسيا للنمو، سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 0.2 نقطة مئوية في الربع الأخير، مما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي. وانخفضت الصادرات بنسبة 2.1%، نتيجة لتراجع قطاع السيارات والآلات والمعدات، كما انخفضت الواردات بنسبة 1.7%، نتيجة لتراجع قطاعي الغاز الطبيعي والسيارات.وشهد قطاع الخدمات أداء ضعيفا في مبيعات الجملة والتجزئة وخدمات الإقامة والطعام، لكنه شهد نموا في خدمات التمويل والتأمين والرعاية الطبية والصحية والاجتماعية، مسجلا زيادة بنسبة 0.6%.