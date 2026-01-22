الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

السياسية

حزب إعادة بناء كوريا يدرس اقتراح الاندماج المقدم من الحزب الحاكم

Write: 2026-01-22 14:49:40

Photo : YONHAP News

قال رئيس حزب إعادة بناء كوريا "جو كوك" اليوم الخميس إن حزبه سيناقش وينظر في اقتراح الاندماج المقدم من رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "جونغ تشونغ ريه"، بما يتماشى مع الرأي العام.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع المجلس الأعلى للحزب في "جون جو" بمقاطعة شمال "جولا"، قال "جو" إنه التقى بـ"جونغ" في وقت متأخر من بعد ظهر أمس، حيث اطلع على تفاصيل الاقتراح، موضحا أن هذا العرض جاء مفاجئا، لكنه يستحق دراسة متأنية.

وقال "جو" أيضا إن حزبه يتفق تماما مع أهداف "جونغ"، بما في ذلك ضمان نجاح إدارة "لي جيه ميونغ" وتأمين ولاية جديدة في السلطة، لكنه شدد على أن حزبه يسعى أيضا بشكل مستقل إلى تحقيق أجندات تقدمية لا يركز عليها الحزب الديمقراطي، مثل الإصلاح السياسي وتعديل الدستور والحقوق الاجتماعية.

وأكد على أن حزبه سيستمع باهتمام إلى آراء أعضائه والجمهور لتحديد أفضل السبل لتحقيق أهداف الطرفين، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات للحزب بعقد اجتماع للنواب واجتماع للجنة شؤون الحزب قريبا، وسوف يبلغ الجمهور بالنتيجة بمجرد التوصل إلى قرار، متعهدا بالوفاء بمسؤولياته كرئيس للحزب طوال هذه العملية.
