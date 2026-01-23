تحسن مؤشر معنويات المستهلكين الكوريين في يناير

Photo : YONHAP News

تحسنت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية خلال شهر يناير الجاري بعد إعلان الحكومة عن توجهاتها الاقتصادية لعام 2026 واستمرار المكاسب في سوق الأسهم.وأوضح تقرير تضمن نتائج مسح اتجاهات المستهلكين، وأصدره البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة أن مؤشر ثقة المستهلكين المركب ارتفع بنقطة واحدة مقارنة بشهر ديسمبر ليصل إلى 110.8 نقطة في يناير.وتدل قراءة المؤشر بأكثر من 100 نقطة على أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.ويأتي هذا الانتعاش بعد انخفاض حاد بمقدار نقطتين ونصف في ديسمبر.وأرجع مسؤول في البنك المركزي الكوري هذا الارتفاع إلى السياسات الاقتصادية وقوة الصادرات.وارتفع المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين الاقتصادية للستة أشهر التالية بمقدار نقطتين ليصل إلى 98 نقطة، كما ارتفع المؤشر الذي يقيس الأوضاع الاقتصادية الحالية بمقدار نقطة واحدة مقارنة بالشهر الماضي، ليصل إلى 90 نقطة.