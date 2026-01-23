مدينة سيول توافق على إقامة حفل بي تي إس في ميدان كوانغ هوا مون في مارس

Photo : YONHAP News

وافقت إدارة مدينة سيول أمس الخميس على طلب فرقة "بي تي إس" لإقامة حفل العودة في ساحة "كوانغ هوا مون" بوسط المدينة، بشرط أن يلتزم المنظمون بمعايير السلامة.وأصدرت حكومة مدينة سيول بيانا إعلاميا أمس الخميس، قالت فيه إن لجنتها الاستشارية توصلت إلى هذا القرار خلال اجتماع عقدته استجابة لطلب من شركة "هايب" وشركة "بيغ هيت ميوزيك".وسوف يقام حفل عودة "بي تي إس" لعام 2026 في مارس، وهو أول حفل موسيقي للفرقة المكونة من 7 أعضاء منذ توقفها في عام 2022، حيث بدأ الأعضاء خدمتهم العسكرية الإلزامية.ووضعت السلطات عدة شروط للسلامة، بما في ذلك منع التداخل في أوقات خروج الفنانين وأعضاء الجمهور وتقليل اضطرابات المرور.وقد أعلنت شركة "هايب" سابقا أنها تخطط لإقامة حفل موسيقي يتسع لـ18 ألف مقعد في ساحة "كوانغ هوا مون" يوم 21 مارس، وإقامة حدث منفصل في "سيول بلازا" لحوالي 30 ألف شخص.ويتوقع مسؤولو مدينة سيول حضور ما يصل إلى 100 ألف من متابعي الفرقة لذلك الحدث.وتخطط السلطات لإجراء عمليات تفتيش ميدانية للحد من ارتفاع أسعار الفنادق والممارسات التجارية غير العادلة في المناطق المحيطة بالساحة.وسوف تصدر فرقة "بي تي إس" ألبومها الخامس الكامل "آريرانغ" يوم 20 مارس، وهو أول ألبوم جديد لها منذ 3 أعوام و9 أشهر، منذ ألبومها "بروف" الصادر في يونيو 2022.