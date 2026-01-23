الشرطة تستجوب زوجة الزعيم السابق للحزب الحاكم بشأن مزاعم الرشوة

Photo : YONHAP News

تستجوب الشرطة الكورية زوجة زعيم التكتل البرلماني السابق للحزب الديمقراطي الحاكم "كيم بيونغ كي" بشأن مزاعم الرشوة، فضلا عن الاشتباه في أنها أساءت استخدام الأموال الرسمية لأغراض شخصية. واستدعت وكالة شرطة العاصمة سيول زوجة "كيم"، ولقبها "لي"، للمثول كمتهمة أمام وحدة التحقيق في الجرائم العامة بعد ظهر أمس الخميس، وقد وصلت في الساعة 1:55 ظهرا ودخلت المبنى دون الإجابة على أسئلة الصحفيين.ومن المتوقع أن تستجوب الشرطة "لي" حول ما إذا كانت قد طلبت تبرعات للترشح من عضو سابق في مجلس منطقة "دونغ جاك"، ولقبه "جون"، وما إذا كانت قد تلقت الأموال بالفعل وأعادتها، وما إذا كان زوجها على علم بالوضع. وتشتبه الشرطة في أن "لي" التقت بـ"جون" في مارس 2020، قبل الانتخابات العامة، ثم تلقت 10 ملايين وون من خلال "لي جي هي" التي كانت نائبة رئيس مجلس منطقة "دونغ جاك"، وهي صديقة مقربة من زوجها. وفي وقت سابق من العام نفسه، يُعتقد أن "لي" تلقت 20 مليون وون من عضو مجلس آخر، لقبه "كيم"، لكنها أعادت المال لاحقا. ووفقا للمحققين، أكد عضوا المجلس السابقان صحة هذه الادعاءات. كما يشتبه في أن "لي" استخدمت بطاقة ائتمان مؤسسية تابعة لعضو مجلس "دونغ جاك" السابق في عام 2022 لدفع نفقات شخصية. وفي العام الماضي، حققت الشرطة في مزاعم إساءة استخدام "لي" للأموال التي تورط فيها عضو سابق آخر بالمجلس، ولقبه "جو"، لكنها أغلقت القضية دون توجيه أي تهم، مما أثار الشكوك في أن النائب "كيم" قد تدخل لتغطية الأمر.وقالت الشرطة إنها تخطط لاستدعاء النائب "كيم" للاستجواب ضمن تحقيقاتها الأخيرة.