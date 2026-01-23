رئيس الوزراء الكوري يصل إلى الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

وصل رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "كيم مين صوك" إلى مطار "دالاس" الدولي بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن صباح أمس الخميس، ليبدأ زيارة تستغرق 5 أيام للولايات المتحدة، وهي أول رحلة خارجية يقوم بها منذ توليه منصبه.وتتركز الأنظار على جهود "كيم" لتنسيق لقاء مع نائب الرئيس الأمريكي "جي دي فانس" خلال زيارته. وإذا عُقد الاجتماع، فمن المتوقع أن يغطي مجموعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك موقف سيول من الضغوط التجارية المستمرة من إدارة "ترامب"، التي أشارت إلى خطط لفرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات.وضمن جدول أعمال الزيارة في اليوم الأول، من المتوقع أن يلتقي "كيم" بعدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي. ومن المقرر أيضا أن يحضر حدثا ثقافيا مع الشباب في المركز الثقافي الكوري في "واشنطن"، ويلتقي بأعضاء الجالية الكورية في المنطقة.وبعد ذلك سيتوجه "كيم" إلى "نيويورك" قبل أن يعود إلى كوريا الجنوبية يوم الاثنين القادم.