ترحيل 73 كوريا كانوا محتجزين في كمبوديا بتهمة الاحتيال

Photo : YONHAP News

تم ترحيل أكثر من 70 مواطنا كوريا جنوبيا متهمين بالمساعدة في عمليات احتيال، من كمبوديا صباح اليوم الجمعة، على متن طيران مستأجرة.وهبطت طائرة الخطوط الجوية الكورية القادمة من مدينة "بنوم بن"، والتي أقلت 73 مشتبها بهم، في مطار "إنتشون" الدولي في الساعة 9:41 صباحا.وهذه هي الحالة الرابعة التي يتم فيها ترحيل مجموعة من المجرمين الكوريين على متن طائرة مستأجرة، وهي أكبر عملية من نوعها يتم إجراؤها على الإطلاق تتعلق بدولة واحدة.وقد تم احتجاز جميع المشتبه بهم على الفور بعد صعودهم إلى الطائرة، حيث تم بالفعل إصدار مذكرات توقيف بحقهم.وعند الوصول، تم نقل المشتبه بهم مباشرة إلى مرافق الشرطة في جميع أنحاء البلاد لاستجوابهم.وتشتبه الشرطة في أن هؤلاء الأفراد احتالوا على 869 كوريا جنوبيا بمبلغ إجمالي يقارب 48.6 مليار وون، أي حوالي 33 مليون دولار أمريكي.