الرئيس لي يستبعد تمديد الإعفاء الضريبي لأصحاب المنازل المتعددة

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إنه لا يفكر في تمديد الإعفاء المؤقت من ضريبة أرباح رأس المال المرتفعة لمالكي المنازل المتعددة، والذي من المقرر أن ينتهي في مايو.وقال "لي" على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة إن الإجراء، الذي اتخذته الإدارة السابقة على أساس مؤقت لتعزيز معاملات الإسكان، لن يتم تمديده.وتعفي هذه السياسة مالكي المنازل المتعددة من ضريبة أرباح رأس المال الإضافية التي تُفرض عادة عليهم عند بيع عقاراتهم.وفيما يتعلق بالإعفاء الضريبي لأصحاب المنازل الذين احتفظوا بممتلكاتهم لأكثر من 3 أعوام، قال "لي" إنه يبدو من غير المناسب منح إعفاءات ضريبية بناء على ملكية طويلة الأجل فقط إذا كانت الممتلكات محتفظا بها لأغراض الاستثمار أو المضاربة.وأضاف أن مثل هذا النظام قد يثبط مبيعات العقارات ويشجع على المضاربة بدلا من ذلك.كما أشار الرئيس إلى أنه ليست لديه خطط فورية لتعديل النظام الضريبي، لكن المسألة تستحق المناقشة.