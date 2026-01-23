خمس شركات طيران كورية تحظر استخدام البطاريات الإضافية على متن رحلاتها

Photo : YONHAP News

ابتداء من اليوم الاثنين، سيُمنع المسافرون من استخدام البطاريات الإضافية على متن رحلات خمس شركات طيران تابعة لمجموعة "هان جين"، بما في ذلك الخطوط الجوية الكورية، الناقل الوطني، وخطوط آسيانا الجوية.وأوضحت الخطوط الجوية الكورية، "كوريان إير"، أن الحظر سيشمل رحلاتها الداخلية والدولية، بالإضافة إلى رحلات خطوط آسيانا الجوية وشركات الطيران منخفضة التكلفة: "جين إير" و"إير بوسان" و"إير سيول".وسوف يُسمح للمسافرين بحمل بنوك الطاقة عند الصعود إلى الطائرة، بحد أقصى خمس بطاريات لكل مسافر، وبسعة قصوى تبلغ 100 واط/ساعة، ولكن لن يُسمح باستخدام هذه البطاريات لشحن الهواتف المحمولة، أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية، أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة، أو الكاميرات.وكانت شركة "إيستار جيت" قد أصدرت قرارات حظر مماثلة في أكتوبر، وشركة "جيجو إير" هذا الأسبوع، حيث يسعى قطاع الطيران الكوري إلى تعزيز لوائح السلامة الخاصة بالبطاريات الإضافية، استجابة لحوادث حرائق وقعت مؤخرا على متن بعض الطائرات، والتي نُسبت إلى عنصر الليثيوم في بنوك الطاقة.