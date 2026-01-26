مستشار يتوجه لفيتنام بعد تعرض رئيس الوزراء الكوري الأسبق لأزمة قلبية

Photo : YONHAP News

غادر مستشار رئاسي كوري رفيع المستوى البلاد متوجها إلى فيتنام لتقديم الدعم لرئيس الوزراء الأسبق "لي هيه تشان" بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال زيارة رسمية لمدينة "هو تشي مين".وغادر "تشو جونغ شيك" المستشار الخاص للرئيس لي جيه ميونغ للشؤون السياسية، مطار إنتشون الدولي صباح يوم السبت، حيث قرر الرئيس إرساله لتلقي إحاطة شاملة حول حالة رئيس الوزراء الأسبق الذي دخل في حالة حرجة بعد خضوعه لعملية تركيب دعامة للشريان التاجي.وقد انهار "لي هيه تشان"، الذي يشغل حاليا منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التوحيد السلمي الاستشاري، في مدينة "هو تشي مين" يوم الجمعة بعد معاناته من صعوبة في التنفس. وتشير التقارير إلى أنه تلقى إنعاشا قلبيا رئويا في أثناء نقله إلى غرفة الطوارئ.يُذكر أن "لي هيه تشان"، وهو نائب ليبرالي مخضرم شغل المنصب لسبع دورات، كان وزيرا للتعليم في عهد الرئيس "كيم ديه جونغ" ورئيسا للوزراء في عهد الرئيس "روه مو هيون".