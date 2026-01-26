الرئيس لي يصف الدفاع الذاتي بأنه أهم الأسس، تعليقا على الاستراتيجية الأمريكية الجديدة

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" إن تحقيق دفاع وطني مكتفٍ ذاتيا هو "أهم الأساسيات" في ظل بيئة أمنية دولية تزداد اضطرابا.جاء ذلك في منشور كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي أول من أمس السبت، حيث أشار الرئيس إلى تقرير إعلامي حول استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية التي صدرت حديثا، والتي تنص على أن كوريا الجنوبية قادرة على أخذ زمام المبادرة في ردع كوريا الشمالية بدعم أمريكي محدود ولكنه ضروري.وقال الرئيس إنه من غير المتصور أن تكون كوريا الجنوبية عاجزة عن الدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية تنفق 1.4 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية على الدفاع، وتمتلك خامس أكبر جيش على مستوى العالم. وأضاف أن وجود وضع دفاعي قوي ومكتفٍ ذاتيا، وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، هما مفتاحا استدامة النمو الاقتصادي.وجاءت هذه الرسالة بعد يوم من إصدار وزارة الدفاع الأمريكية "استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026"، والتي تدعو كوريا الجنوبية إلى تحمل المسؤولية الرئيسية عن دفاعها.