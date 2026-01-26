التداول اليومي بالعملات الأجنبية لدى البنوك الكورية يسجل مستوى قياسيا

Photo : YONHAP News

قفز حجم التداول اليومي بالعملات الأجنبية لدى البنوك في كوريا الجنوبية خلال عام 2025 بنسبة 17% على أساس سنوي، مسجلا رقما قياسيا جديدا، مدفوعا بزيادة التداول عبر الحدود.وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري يوم الجمعة أن متوسط حجم التداول اليومي للعملات الأجنبية بلغ 80.71 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، بزيادة قدرها 11.74 مليار دولار مقارنة بالعام الأسبق. ويمثل هذا أعلى مستوى سنوي منذ أن بدأ البنك المركزي في جمع البيانات ذات الصلة وفقا للمعايير الإحصائية الحالية في عام 2008.وارتفع متوسط حجم التداول اليومي للمعاملات الفورية بالعملات الأجنبية بنسبة 26.1% ليصل إلى 32.38 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، بينما ارتفع تداول المشتقات بنسبة 11.6% ليصل إلى 48.33 مليار دولار.وارتفع حجم معاملات الصرف الأجنبي اليومية التي أجرتها البنوك المحلية العام الماضي بنسبة 21.2% ليصل إلى متوسط 37.54 مليار دولار، بينما شهدت الفروع المحلية للبنوك الأجنبية زيادة بنسبة 13.6% لتصل إلى 43.17 مليار دولار.وأرجع البنك المركزي الكوري هذا الارتفاع في حجم التداول إلى تمديد ساعات التداول في سوق الصرف الأجنبي، والزيادة الملحوظة في تداولات الأسهم من قبل المقيمين المحليين والمستثمرين الأجانب.