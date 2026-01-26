الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

ارتفاع ملكية الأجانب للأسهم الكورية لأعلى مستوى منذ 6 أعوام

Write: 2026-01-26 10:18:21

ارتفاع ملكية الأجانب للأسهم الكورية لأعلى مستوى منذ 6 أعوام

Photo : YONHAP News

ارتفعت ملكية الأجانب للأسهم الكورية الجنوبية إلى أعلى مستوى لها منذ 6 أعوام تقريبا في شهر ديسمبر الماضي.
وأوضح تقرير صادر عن البورصة الكورية أمس الأحد أن المستثمرين الأجانب يمتلكون أسهما محلية بقيمة 1398.34 تريليون وون حتى يوم 7 يناير، مما رفع حصتهم من إجمالي القيمة السوقية إلى 37.18%. ويُعد هذا المستوى الأعلى منذ 9 أبريل 2020، عندما بلغت ملكية الأجانب 37.34%.
وكانت حيازات الأجانب قد ظلت في حدود 30% خلال النصف الأول من العام الماضي قبل أن ترتفع باضطراد منذ سبتمبر وتتجاوز 36% في ديسمبر.
وتركزت مشتريات الأجانب على أسهم أشباه الموصلات في أواخر عام 2025، ثم تحولت هذا العام نحو أسهم بناء السفن والدفاع والطاقة النووية.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;