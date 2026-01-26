واردات كوريا الجنوبية من البُن تتجاوز تريليونيْ وون لأول مرة

Photo : YONHAP News

قفزت قيمة واردات كوريا الجنوبية من البُن بحوالي 800 مليار وون في العام الماضي، متجاوزة مستوى تريليوني وون لأول مرة، وسط ارتفاع أسعار البن العالمية.وقال تقرير صادر عن المؤسسة الكورية لتجارة المنتجات الزراعية والسمكية والغذائية، أمس الأحد، إن إجمالي الواردات الكورية من البن بلغ رقما قياسيا قدره 1.86 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة نسبتها 35% مقارنة بالعام الأسبق. وبالوون الكوري، بلغت قيمة الواردات 2.65 تريليون وون، بزيادة سنوية نسبتها 41%.ويعزى هذا الارتفاع الحاد إلى ضعف قيمة الوون أمام الدولار.وفي المقابل، انخفض حجم واردات البن انخفاضا طفيفا بمقدار 46 طنا مقارنة بالعام الأسبق، ليصل إلى 215,792 طنا.وأوضح التقرير أن ذلك الارتفاع في قيمة الواردات، على الرغم من انخفاض حجمها، يعود إلى الارتفاع الكبير في أسعار حبوب البُن العالمية، التي سجلت مستويات قياسية في العام الماضي.