توقعات بنمو الاقتصاد الكوري بأقل من 2% هذا العام

Photo : YONHAP News

توقع أكثر من 50% من الخبراء الاقتصاديين الكوريين أن يقل معدل النمو الاقتصادي الكوري عن 2% خلال فترة من الزمن.وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ساوثرن بوست" بناء على طلب من الاتحاد الكوري للمؤسسات، خلال الفترة من السادس وحتى الثامن عشر من شهر يناير الجاري، على 100 أستاذ اقتصاد في الجامعات الكورية، أن 54% منهم توقعوا أن تسجل كوريا الجنوبية نموا في حدود 1%هذا العام.وتوقع 36% من الأساتذة المشاركين في الاستطلاع أن تحقق البلاد نموا في نطاق 2%، بدءا من العام القادم، مدفوعا بالتعافي التدريجي في الاستهلاك والطلب، بينما قال 6% منهم إن النمو سينخفض إلى أقل من 1%.وفي المتوسط، توقع الأساتذة الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 1.8% هذا العام، وهو أقل قليلا من توقعات الحكومة البالغة 2%، وتوقعات صندوق النقد الدولي البالغة 1.9%.وفيما يخص سعر الصرف، توقعوا أن يتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الوون الكوري بين 1403 وون و1516 وون هذا العام.وقال 58% من المشاركين في الاستطلاع إن نتائج مفاوضات الرسوم الجمركية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سيكون لها تأثير سلبي على الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة، وعلى استثمارات الشركات المحلية.