كبير مساعدي الرئيس الكوري يزور كندا لدعم الحصول على مشروع الغواصات

Photo : YONHAP News

غادر العاصمة الكورية سيول اليوم الاثنين "كانغ هون شيك" كبير مساعدي الرئيس الكوري متوجها إلى كندا، بصفته مبعوثا رئاسيا خاصا للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي، وذلك لدعم عرض كوريا الجنوبية للفوز بمشروع إنشاء غواصات في كندا.وصرح "كانغ" للصحفيين في مطار إنتشون الدولي بأن المنافسة انحصرت بين كوريا الجنوبية وألمانيا، وتعهد ببذل قصارى جهده للفوز بالعقد.وأوضح "كانغ" أن كندا تعتبر التعاون الصناعي، بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة، إلى جانب أداء الغواصات وسعرها، معيارا أساسيا في اختيار الجهة المنفذة للمشروع، وقال إنه سيؤكد التزام كوريا الجنوبية بتوسيع التعاون الصناعي والأمني خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين الكنديين.وأشار "كانغ" إلى أن مشروع الغواصات يعد من أكبر صفقات الدفاع التي تسعي الحكومة الكورية لإبرامها، حيث من المتوقع أن يخلق المشروع أكثر من 20 ألف وظيفة جديدة في أكثر من 300 شركة شريكة.ويضم وفد المبعوث الخاص كلا من وزير الصناعة والتجارة والطاقة "كيم جونغ كوان"، ووزير إدارة برنامج اقتناء الدفاع " لي يونغ تشول"، وعدد من المسؤولين من شركات "هان هوا"، و"هيون ديه" للصناعات الثقيلة، و"هيون ديه" للسيارات.وبعد اختتام زيارته لكندا، سيتوجه "كانغ" إلى النرويج لبحث إمكانية تصدير راجمات الصواريخ المتعددة الكورية من طراز "تشون مو" .