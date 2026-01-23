مسؤول دفاعي أمريكي يجري سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين الكوريين

Photo : YONHAP News

أجرى وكيل وزارة الحرب الأمريكية لشؤون السياسات "إلبريدج كولبي" سلسلة من الاجتماعات اليوم الاثنين مع عدد من كبار المسؤولين الكوريين، بمن فيهم وزير الخارجية "تشو هيون"، ومستشار الأمن القومي "وي سونغ راك"، ووزير الدفاع "آن كيو بيك"، حيث بحث معهم القضايا المتعلقة بالتحالف بين سيول وواشنطن، بما في ذلك خطة كوريا الجنوبية لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، ونقل قيادة العمليات في زمن الحرب إلى الجانب الكوري.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن المسؤول الأمريكي "كولبي" أشاد بالتزام كوريا الجنوبية، كحليف نموذجي"، بالقيام بدور ريادي في الدفاع عن شبه الجزيرة الكورية من خلال تعزيز قدراتها الدفاعية. وأضاف أن وزارة الحرب ا لأمريكية ستضمن تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها قادة البلدين بسرعة.ومن جانبه، قال وزير الخارجية الكوري "تشو هيون" إن البلدين حققا تقدما ملحوظا من خلال قمتهما في العام الماضي، مع رسم مسار مستقبلي مثمر للتحالف.ودعا الوزير "تشو" إلى استمرار التواصل والتعاون الوثيق بين السلطات الدبلوماسية والدفاعية.كما أكد أن التعاون في مساعي كوريا الجنوبية لتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية من شأنه تعزيز قدرات الردع لديها، وبالتالي المساهمة في التحالف، مشددا على ضرورة إجراء مشاورات على مستوى الخبراء لوضع تدابير تنفيذية ملموسة.