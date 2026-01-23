الحكومة الكورية تبني محطتين للطاقة النووية حسب خطة إنتاج الكهرباء

Photo : YONHAP News

ستقوم الحكومة ببناء محطتين للطاقة النووية حسبما تنص الخطة الأساسية الحادية عشرة لإمدادات الكهرباء والطلب عليها.وأعلن وزير المناخ والطاقة والبيئة "كيم سونغ هوان" خلال إحاطة إعلامية اليوم الاثنين أن الحكومة ستبني مفاعلين نوويين جديدين حسبما تنص الخطة الأساسية الحادية عشرة لإمدادات الكهرباء والطلب عليها، موضحا أن شركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية ستبدأ قريبا في طرح دعوة لاختيار موقع المشروع، ثم تباشر الإجراءات بهدف الحصول على ترخيص للبناء في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، على أن يتم إنجاز المشروع ودخوله حيز التشغيل فيما بين عامي 2037 و2038.وتتضمن الخطة الأساسية الـ11 لإمدادات الكهرباء والطلب عليها، التي تم إقرارها في شهر فبراير من العام الماضي، بناء محطتين للطاقة النووية بقدرة إجمالية تبلغ 2.8 غيغاواط في عامي 2027 و2038، إضافة إلى خطة لتطوير مفاعل معياري صغير بقوة 0.7 غيغاواط في عام 2035.وكان تنفيذ هذه الخطة قد أصبح موضع شك عقب تغير الحكومة مباشرة بعد إقرارها، إلا أن الحكومة الجديدة أوضحت هذه المرة موقفها بشكل جلي، مؤكدة أنها ستمضي قدما في تنفيذها كما تم إقرارها في الأصل.