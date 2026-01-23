أشباه الموصلات تشكل ربع إجمالي صادرات كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك الكورية أن أشباه الموصلات شكلت ربع إجمالي صادرات كوريا الجنوبية خلال العام الماضي.وسجلت الصادرات الكورية 709.4 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.8% مقارنة بالعام الأسبق، محققة بذلك أعلى رقم قياسي، وأصبحت بذلك كوريا الجنوبية سادس دولة في العالم تحقق صادرات بأكثر من 700 مليار دولار.وكانت أكثر المنتجات تصديرا هي أشباه الموصلات، حيث بلغت قيمة صادراتها 175.3 مليار دولار، وهو ما يمثل 24.7% من إجمالي صادرات البلاد.وانخفضت حصة أشباه الموصلات من إجمالي الصادرات الكورية من 19% في عام 2022 إلى 16% في عام 2023، قبل أن تسجل 21% في عام 2024.وأشارت البيانات إلى أن 5 منتجات تصديرية رئيسية تمثل أكثر من 50% من إجمالي صادرات البلاد.وحسب الدول، كانت الصين الأولى عالميا من حيث استيراد المنتجات الكورية بـ18.4% بانخفاض نسبته 1.7%، وتلتها الولايات المتحدة بـ17.3%، بانخفاض نسبته 3.8%، مقارنة بالعام الأسبق، فيما زادت الصادرات الكورية للاتحاد الأوربي ودول جنوب شرق آسيا بنسبة 12.8%.وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة التي واجههتها كوريا الجنوبية بسبب فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على المنتجات التصديرية الكورية الرئيسية، مثل الصلب والسيارات، فإنها تمكنت من تقليل الأضرار بفضل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة والجهود التي بذلتها الشركات الكورية لتنويع أسواق صادراتها.