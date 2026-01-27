الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

هيئة المعاشات الكورية ترفع النسبة المستهدفة للاستثمار في الأسهم إلى 14.9%

Write: 2026-01-27 10:05:34

Photo : YONHAP News

قررت هيئة المعاشات الوطنية في كوريا الجنوبية زيادة نسبة الأسهم المحلية في محفظتها الاستثمارية لهذا العام من 14.4% إلى 14.9%، وذلك بعد دراسة أوضاع الأسواق المحلية والعالمية.
ووافقت لجنة إدارة صندوق المعاشات الوطنية التابعة للهيئة على هذا القرار خلال اجتماعها الأول لهذا العام في مجمع سيول الحكومي، أمس الاثنين.
وتعقد الهيئة، التي يرأسها وزير الصحة، اجتماعها الأول عادة في فبراير أو مارس بعد الانتهاء من تسوية الحسابات.
وشهد أمس الاثنين أول اجتماع للجنة في يناير منذ خمس سنوات، حيث يبدو أن اللجنة قررت عقد اجتماعها الأول مبكرا هذا العام لمراجعة استراتيجيتها الاستثمارية العامة ومناقشة التكتيكات، في أعقاب التقلبات في سوق الصرف الأجنبي.
كما قررت اللجنة أمس الاثنين تعديل النسبة المستهدفة للاستثمار في الأسهم الأجنبية من 38.9% إلى 37.2%.

