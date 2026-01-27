عودة جثمان رئيس الوزراء الكوري الأسبق لي هيه تشان من فيتنام

Photo : YONHAP News

وصل إلى كوريا الجنوبية جثمان رئيس الوزراء الكوري الأسبق "لي هيه تشان"، الذي توفي أول من أمس الأحد في أثناء زيارة رسمية إلى فيتنام.ووصلت الطائرة التي كانت تحمل الجثمان في نعش ملفوف بعلم وطني كبير، إلى مطار إنتشون الدولي في حوالي الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، بعد حوالي ست ساعات من مغادرتها فيتنام، وكان في استقبالها رئيس الوزراء كيم مين صوك، ورئيس البرلمان "او وان شيك"، ورئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "جونغ تشونغ ريه"، إلى جانب عدد من قادة الحزب.وتم نقل الجثمان مباشرة إلى قاعة الجنازات في مستشفى جامعة سيول الوطنية، كما تم إعلان الحداد رسميا لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم.وسوف يشرف مجلس التوحيد السلمي الاستشاري، الذي كان الراحل يشغل فيه منصب نائب الرئيس التنفيذي، إلى جانب الهيئة الرئاسية، والحزب الديمقراطي الحاكم، بشكل مشترك، على مراسم الجنازة والإجراءات المتعلقة بها.