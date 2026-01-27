سيول تؤكد عدم تلقيها أي إشعار رسمي أمريكي بشأن رفع الرسوم الجمركية

Photo : YONHAP News

أكد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أنه لم يتلقَّ أي إشعار رسمي أو توضيح مفصل من الحكومة الأمريكية بشأن تهديد الرئيس دونالد ترامب المفاجئ برفع الرسوم الجمركية على البضائع الكورية الجنوبية.وأوضح المكتب الرئاسي الكوري اليوم الثلاثاء أنه سيعقد اجتماعا مشتركا بين الوكالات برئاسة كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون السياسية "كيم يونغ بوم"، في وقت لاحق من اليوم، من أجل تقييم الوضع.ومن المتوقع أن تحلل الحكومة الكورية خلفية تصريحات ترامب خلال الاجتماع، وأن تحدد ردها بناء على ذلك.وأشار المكتب الرئاسي إلى أن وزير الصناعة "كيم جونغ كوان"، الموجود حاليا في كندا لإجراء محادثات حول التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، يعتزم زيارة الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن لمناقشة هذه القضية مع وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك".وكان ترامب قد ادعى في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن البرلمان الكوري لا يفي باتفاقية التجارة بين البلدين، وبالتالي فسوف يرفع الرسوم الجمركية على السيارات والأخشاب والأدوية وغيرها من السلع الكورية الجنوبية من 15% إلى 25%.