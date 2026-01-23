تراجع مؤشر ثقة قطاع الأعمال في كوريا بسبب ضعف أداء القطاعات غير الصناعية

Photo : YONHAP News

تراجع مؤشر ثقة قطاع الأعمال في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في شهر يناير الجاري، حيث أثّر ضعف أداء قطاع الخدمات والقطاعات غير الصناعية الأخرى على قوة صادرات الصناعات التحويلية بقيادة قطاع أشباه الموصلات.وأظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري تضمن نتائج مسح مؤشر ثقة الاقتصاد والأعمال لشهر يناير، ونشره اليوم الثلاثاء، انخفاض مؤشر ثقة الأعمال المركب في كوريا الجنوبية بمقدار 0.2 نقطة مقارنة بالشهر الماضي ليصل إلى 94 نقطة.ويعد هذا أول انخفاض للمؤشر منذ أكتوبر الماضي، بعد شهريْن متتاليين من النمو.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وارتفع مؤشر ثقة الأعمال المركب في قطاع الصناعات التحويلية بمقدار 2.8 نقطة مقارنة بالشهر الماضي ليصل إلى 97.5 نقطة في يناير، بينما انخفض في القطاعات غير الصناعية، بما في ذلك المطاعم وتجارة الجملة والتجزئة، بمقدار 2.1 نقطة ليصل إلى 91.7 نقطة.