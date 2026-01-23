رئيسة الوزراء اليابانية تصف كوريا الشمالية بأنها دولة نووية

Photo : YONHAP News

وصفت رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي" كوريا الشمالية بأنها "دولة حائزة على أسلحة نووية"، وذلك على الرغم من أن الحكومة اليابانية لا تعترف رسميا بكوريا الشمالية كدولة نووية.وقال تقرير نشرته صحيفة "أساهي" اليابانية إن "تاكايتشي" استخدمت هذه العبارة في سياق الحديث عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا، عندما سُئلت في برنامج إذاعي أمس عن الاستراتيجية الدبلوماسية والأمنية اليابانية، حيث أشارت إلى أن العلاقات بين روسيا والصين صارت متقاربة جدا، وكذلك بين كوريا الشمالية وروسيا، وأن كل هذه الدول حائزة لأسلحة نووية، وأن اليابان تقف في مواجهة تلك الدول.الجدير بالذكر أن الحكومة اليابانية مثلها مثل الحكومتين الكورية الجنوبية والأمريكية، لا تعترف رسميا بكوريا الشمالية كدولة مالكة لسلاح نووي، لكن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كان قد صرح أيضا في عدة مناسبات بأن كوريا الشمالية تعتبر دولة نووية بحكم الأمر الواقع.