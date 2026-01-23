الحكومة الكورية تسعى لتعزيز سياسات دعم رعاية الأطفال

Photo : YONHAP News

قام "كيم يونغ هون" وزير العمل الكوري بزيارة لإحدى الشركات التي قررت إدخال نظام "بداية العمل في العاشرة صباحا خلال فترة رعاية الأطفال"، حيث أجرى حوارا ميدانيا مع مسؤولي وموظفي الشركة.وصرح كيم بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الاستفادة من أنظمة التوازن بين العمل والأسرة بسبب نقص العمالة وأعباء أجور العاملين، وفي كثير من الحالات، لا يتم استخدام هذه الأنظمة حتى لو كانت موجودة، إما لعدم المعرفة بها أو لتعقيد الإجراءات.وأضاف أن الوزارة ستعمل على تعزيز الدعم لضمان قدرة الشركات الصغيرة أيضا على الاستفادة من هذه الأنظمة بشكل كاف، كما ستعمل على توسيع نطاق الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشارك بنشاط في أنظمة التوازن بين العمل والأسرة، وذلك من خلال إجراءات تشمل زيادة إعانات دعم العمالة البديلة وزيادة حوافز تقاسم أعباء العمل في أثناء إجازة رعاية الأطفال.يشار إلى أن نظام "بداية العمل في العاشرة" هو مشروع لتقديم 300 ألف وون شهريا إلى أصحاب العمل الذين يسمحون بتقليل ساعات العمل بساعة واحدة يوميا دون تخفيض الأجور من أجل مساعدة العمال على رعاية أبنائهم.