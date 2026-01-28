واشنطن تحث سيول على تنفيذ إجراءات المتابعة لتقرير الحقائق المشترك

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة العلوم الكورية أنها تلقت رسالة من الولايات المتحدة قبل أسبوعين تحثها فيها على تنفيذ إجراءات متابعة لبيان الحقائق المشترك الصادر في نوفمبر الماضي، والذي يحدد الاتفاقيات في قطاعيْ الأمن والتجارة.وكشفت الوزارة أمس الثلاثاء أن الرسالة أُرسلت باسم "جيمس هيلر" القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأمريكية في سيول، وموجهة إلى وزير العلوم "بيه كيونغ هون"، الذي تسلمها في 13 يناير. وأضافت الوزارة أن رسائل مماثلة أُرسلت أيضا إلى أربع جهات حكومية كورية أخرى، لكنها امتنعت عن تقديم أي تفاصيل إضافية، مشيرة إلى أنها لا تستطيع الإدلاء بتفاصيل محددة بشأن القضايا الدبلوماسية.وكان الجانبان قد أصدرا في نوفمبر، عقب القمة بينهما في كيونغ جو يوم 29 أكتوبر، تقريرا مشتركا للحقائق يُلخص الاتفاقيات في قطاعيْ الأمن والتجارة، بما في ذلك التزام كوريا الجنوبية باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع الكورية، وموافقة الولايات المتحدة على مشروع كوريا لإنشاء غواصات تعمل بالطاقة النووية.وفي وقت سابق من يوم الاثنين، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيرفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية من 15% إلى 25%، مُعللا ذلك بتقاعس البرلمان الكوري في استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية التجارية الثنائية.