الترويج للثقافة الكورية من ميلانو خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026

Photo : YONHAP News

ستُدير الحكومة الكورية الجنوبية "بيت كوريا" في مدينة "ميلانو" الإيطالية، خلال الفترة من 5 إلى 22 فبراير، بهدف الترويج للثقافة الكورية خلال فترة انعقاد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو كورتينا لعام 2026".وأعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة واللجنة الأولمبية والرياضية الكورية، أمس الثلاثاء، عن استخدام "بيت كوريا" كمركز للثقافة والرياضة الكورية.وسوف يُقام "بيت كوريا" داخل "فيلّا نيكي كامبيليو"، وهي قصر تاريخي ومعلم معماري بارز في وسط مدينة ميلانو، بُني في ثلاثينيات القرن الماضي.وسوف يُستخدم المكان لعقد اجتماعات رفيعة المستوى وولائم عشاء في إطار الدبلوماسية الرياضية، بالإضافة إلى فعاليات ترويجية للثقافة والسياحة الكورية.وسوف يُستخدم الطابق السفلي كمنطقة استراحة للرياضيين الكوريين الجنوبيين.وسوف يُقام حفل افتتاح "البيت الكوري" يوم الخامس من فبراير، بحضور وزير الثقافة "تشيه هوي يونغ"، ورئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الكورية "ريو صونغ مين".