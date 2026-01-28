تقرير يقول إن واشنطن حذرت سيول من استهداف كوبانغ وشركات التكنولوجيا الأمريكية

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الثلاثاء إن نائب الرئيس الأمريكي "جيه دي فانس"، قد حذر كوريا الجنوبية من استهداف شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "كوبانغ" وشركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، وذلك خلال اجتماع عُقد مؤخرا مع رئيس الوزراء الكوري "كيم مين صوك".ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن فانس حذر كيم من معاقبة كوبانغ وشركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى خلال الاجتماع الذي عقد بينهما في واشنطن الأسبوع الماضي. وبحسب التقرير، أبلغ فانس كيم أيضا بأن الولايات المتحدة تسعى إلى تخفيف ملموس من معاملة الحكومة الكورية الجنوبية لشركات التكنولوجيا مثل كوبانغ.وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثة جرت قبل أيام فقط من بلوغ التوترات التجارية بين البلدين ذروتها. ففي يوم الاثنين، صرّح ترامب على منصته "تروث سوشيال" بأنه سيرفع الرسوم الجمركية على المنتجات الكورية الجنوبية، بما في ذلك السيارات، من 15% إلى 25%، منتقدا التأخير في إقرار البرلمان الكورية الجنوبية للتشريعات اللازمة لتنفيذ استثمارات سيول الأمريكية التي تعهدت بها، بموجب اتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين الحليفين.