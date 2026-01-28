واشنطن تقول إن سيول لم تُحرز أي تقدم في التزاماتها بموجب الاتفاقية التجارية

Photo : YONHAP News

أكدت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية لم تُحرز أي تقدم في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية التجارية الثنائية مع الولايات المتحدة، على الرغم من تخفيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية المفروضة على سيول.وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لقناة كي بي إس أمس بأن الواقع هو أن كوريا الجنوبية توصلت إلى اتفاق مع إدارة ترامب لضمان تخفيض الرسوم الجمركية، ولكن على الرغم من تخفيض واشنطن للرسوم، فإن سيول لم تُحرز أي تقدم في التزاماتها بموجب الاتفاق.ولم يُحدد المتحدث موعد سريان الزيادة التي هدد ترامب بفرضها على الرسوم الجمركية.وكان ترامب قد صرح، يوم الاثنين، في منشور كتبه على منصة "تروث سوشيال"، بأنه سيرفع الرسوم الجمركية على جميع السلع الكورية الجنوبية من 15% إلى 25%، لأن سيول لم تلتزم باتفاقها مع واشنطن.