سيول وواشنطن وطوكيو تناقش الرد على الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

Photo : EPA / Yonhap

ناقشت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ردا متسقا على إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية.وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الأربعاء أن الدول الثلاث أجرت محادثات هاتفية أمس الثلاثاء بمشاركة كل من مدير إدارة سياسات شبه الجزيرة الكورية في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "بيك يونغ جين"، والقائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي "دان سينترون"، ونائب مدير إدارة آسيا وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية اليابانية "كينغو أوتسوكا".وأكد المسؤولون الثلاثة مجددا أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ودعوا بيونغ يانغ إلى وقف مثل هذه الاستفزازات التي تهدد السلام والأمن على الصعيد الدولي.كما اتفقوا على أن الدول الثلاث ستواصل التنسيق الوثيق في الرد على أعمال كوريا الشمالية الاستفزازية.وقد قامت كوريا الشمالية بعد ظهر أمس الثلاثاء بإطلاق عدة صواريخ باليستية من مناطق في شمال بيونغ يانغ باتجاه بحر الشرق.