البنك المركزي الأمريكي يثبت سعر الفائدة

أبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير، منهيا بذلك سلسلة من 3 تخفيضات متتالية.وبعد اجتماع استمر يومين للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بيان أصدره أمس الأربعاء أنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 3.5% إلى 3.75%.وكانت اللجنة قد خفضت سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في كل اجتماع من اجتماعاتها الثلاثة الأخيرة في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر من العام الماضي. وأوضحت اللجنة أن معدلات التوظيف ظلت منخفضة، وأن معدل البطالة أظهر بعض علامات الاستقرار، وأن التضخم لا يزال مرتفعا إلى حد ما.وبعد تجميد سعر الفائدة، لا يزال الفارق مع سعر الفائدة القياسي في كوريا الجنوبية عند 1.25 نقطة مئوية.