واشنطن تقول إنه لن يكون هناك اتفاق تجاري حتى يصدق عليه البرلمان الكوري

Photo : Reuters / Yonhap News

قالت الولايات المتحدة إنه "لن يكون هناك اتفاق تجاري" مع كوريا الجنوبية حتى يصدق البرلمان الكوري على ذلك الاتفاق.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" خلال مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" نُشرت أمس الأربعاء، حيث أشار إلى أن البرلمان الكوري الجنوبي لم يقر الاتفاق التجاري، ولذا "لن يكون هناك اتفاق تجاري حتى يصدقوا عليه".ويبدو أن "بيسنت" كان يشير إلى القانون الخاص الكوري بشأن إدارة الاستثمارات الاستراتيجية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وهو تشريع مطلوب لتنفيذ استثمارات سيول التي تعهدت بها بموجب اتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين، والتي تخضع حاليا لموافقة البرلمان.وردا على سؤال حول ما إذا كانت كوريا الجنوبية ستواجه رسوما جمركية بنسبة 25% حتى يصادق عليها البرلمان، قال "بيسنت" إن ذلك "مفيد لتسريع الأمور".وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد هدد يوم الاثنين في منشور كتبه على منصته للتواصل الاجتماعي بأنه نظرا لعدم وفاء كوريا الجنوبية باتفاقها مع الولايات المتحدة، فإنه سيرفع الرسوم الجمركية على جميع السلع الكورية من 15% إلى 25%.