الرئيس لي يدعو أمير قطر لزيارة كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

دعا الرئيس "لي جيه ميونغ" أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني" لزيارة كوريا الجنوبية.جاء ذلك خلال اجتماع مع مبعوث قطري خاص في سيول أمس الأربعاء.وصرح المكتب الرئاسي الكوري بأن الرئيس وجه الدعوة خلال اجتماعه مع وزير الدولة القطري "محمد بن عبد العزيز الخليفي" في المكتب الرئاسي، حيث طلب منه أن ينقل رغبته في إجراء مناقشة صريحة مع الأمير القطري في سيول حول العلاقات الثنائية.وقال "لي" إن زيارة المبعوث القطري تظهر التزام البلدين الراسخ بالتعاون، معربا عن أمله في أن يعمق الجانبان التعاون المتبادل المنفعة في مجالات الدفاع وصناعة الأسلحة والاستثمار والطاقة.وأشار "لي" إلى أن البلدين يحافظان على علاقات دبلوماسية منذ أكثر من 50 عاما، وأن علاقتهما قد ارتقت إلى مشاركة استراتيجية شاملة، معربا عن أمله في أن تواصل كوريا الجنوبية وقطر دعم كل منهما للأخرى كبلدين صديقين حقيقيين، وأن يسهما معا في تحقيق السلام الإقليمي والدولي.وقال وزير الدولة القطري إنه قام بزيارة مجاملة إلى "لي" لنقل ثقة الأمير القوية والتزامه بتعزيز التعاون، وتعهده بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية.