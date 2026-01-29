قوات الأمم المتحدة تعترض على محاولات الحصول على ولاية المنطقة منزوعة السلاح

Photo : YONHAP News

أدانت قيادة قوات الأمم المتحدة محاولات حكومة كوريا الجنوبية والقطاع السياسي للحصول على الولاية القضائية على الجزء الكوري الجنوبي من المنطقة منزوعة السلاح، وقالت إن أي خطوة من هذا القبيل ستنتهك اتفاقية الهدنة الكورية.وأبلغت قيادة قوات الأمم المتحدة في شبه الجزيرة الكورية هذا الموقف للصحفيين في قاعدة "يونغ سان كيسي" العسكرية التابعة للجيش الأمريكي أمس الأربعاء، حيث قالت إنها تمتلك السلطة على الوصول غير العسكري إلى الجزء الجنوبي من المنطقة منزوعة السلاح.وأعربت القيادة عن معارضتها لمشروع قانون يسعى إليه الحزب الديمقراطي الحاكم لمنح الحكومة الكورية الجنوبية سلطة السماح بالدخول إلى المنطقة منزوعة السلاح للقيام بأنشطة غير عسكرية في المنطقة، بما في ذلك السياحة والحفاظ على النظام البيئي.وقالت قيادة قوات الأمم المتحدة إن مشروع القانون، المسمى مشروع قانون المنطقة منزوعة السلاح، ينتهك مباشرة اتفاقية الهدنة الكورية، موضحة أن الغرض من تلك المنطقة منزوعة السلاح هو منع تكرار الحرب.وشدد مسؤول في قيادة قوات الأمم المتحدة على أن رئيس القيادة، وليس الرئيس الكوري الجنوبي، هو المسؤول في حالة وقوع أي اشتباكات أو حوادث داخل المنطقة منزوعة السلاح.