الحكم على مسؤول سابق في كنيسة التوحيد بالسجن 14 شهرا

Photo : YONHAP News

حكمت محكمة سيول المركزية على "يون يونغ هو" الرئيس السابق للمقر العالمي لكنيسة التوحيد، بالسجن لمدة 14 شهرا لتقديمه أموالا وهدايا إلى بعض السياسيين.وأصدرت محكمة سيول المركزية أمس الأربعاء هذا الحكم على "يون"، الذي كان يحاكم بتهمة الاختلاس، وانتهاك قانون التمويل السياسي، وإتلاف الأدلة، وانتهاك قانون مكافحة الفساد.وحكمت المحكمة على "يون" بالسجن لمدة 8 أشهر لانتهاكه قانون التمويل السياسي، و 6 أشهر لاختلاسه أموالا وانتهاكه قانون مكافحة الفساد، لكنها رفضت تهمة إتلاف الأدلة، موضحة أن الادعاءات بأن "يون" حصل على معلومات من تحقيقات الشرطة بشأن قيام زعيمة كنيسة التوحيد "هان هاك جا" بالمقامرة في الخارج وأتلف الأدلة ذات الصلة، تتجاوز نطاق التحقيقات التي أجراها فريق التحقيقات الخاص المكلف بالقضية.وأشارت المحكمة إلى أن "يون" قدم مبالغ مالية كبيرة وهدايا إلى السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي" والنائب البرلماني "كيون سونغ دونغ" من حزب قوة الشعب المعارض، بدعم مالي قوي من كنيسة التوحيد، وبذلك اختلس أموال الكنيسة.وقالت المحكمة إن هذه الأفعال الإجرامية وحدها، بغض النظر عما إذا كانت الخدمات المطلوبة مقابل المال والهدايا قد تم تنفيذها أم لا، قد قوضت ثقة الجمهور في التنفيذ العادل للسياسات.وكان حكم المحكمة أخف من عقوبة السجن لمدة 4 سنوات التي طلبها فريق التحقيقات الخاص.