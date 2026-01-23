الحكومة الكورية تخطط لتوفير المزيد من المساكن في ضواحي العاصمة

Photo : YONHAP News

صرح "كيم يون دوك" وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا بأن الحكومة تخطط لتوفير المزيد من المساكن في ضواحي العاصمة سيول.جاء ذلك في جلسة تشاورية عقدت بين الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم اليوم في مقر البرلمان، حيث كشف عن أنه سيتم الإعلان عن دفعات إضافية من المساكن بشكل مستمر بعد إجراء مشاورات ومراجعة.وقال الوزير كيم إن حكومة الرئيس "لي جيه ميونغ" تبذل جهودا مستمرة حتى يشعر المواطنون بنتائج تلك الخطط فعليا، موضحا أنه سيتم تسريع إجراءات توفير المساكن للشباب وحديثي الزواج في المناطق الحضرية داخل منطقة العاصمة، كما ستبذل الحكومة قصارى جهدها لتوفير مساكن بشكل مستقر لجميع المواطنين، بدءا من أولئك الذين يعيشون في بيئات سكنية منخفضة، ووصولا إلى المتأثرين بارتفاع أسعار العقارات.من جانبها قالت "هان جونغ إيه" رئيسة لجنة السياسات في الحزب الحاكم إن المواطنين لا يزالون يتساءلون عن خطط توفير المساكن بقيادة الحكومة ويشعرون بعدم الاستقرار خوفا من حدوث نقص حاد في المساكن، خاصة في المناطق الحضرية.وأكدت على ضرورة أن تواصل الحكومة تنفيذ مشروعات جديدة والإعلان عنها، من أجل بناء الثقة لدى المواطنين في أن إمدادات المساكن سوف تتواصل بشكل مستمر وثابت.