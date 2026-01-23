الشرطة تقوم بتفتيش مقر كوبانغ بشأن شبهات التدخل في التوظيف

Photo : YONHAP News

شنت الشرطة الكورية حملة مداهمة لتفتيش مقرات شركة كوبانغ، بشأن شبهات التدخل في التوظيف.وبدأ فريق التحقيقات في الجرائم العامة التابع لهيئة الشرطة في سيول عملية مداهمة لاثنين من مقرات الشركة في حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الخميس.وتستهدف هذه العملية الحصول على بيانات ذات صلة بالشبهات حول تورط النائب البرلماني المستقل "كيم بيونغ غي" في ممارسات توظيف غير عادلة في شركة كوبانغ.وجاءت هذه المداهمات على خلفية تحقيقات الشرطة في ادعاءات بأن النائب كيم، الذي كان يشغل منصب زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم، قد التقى بالرئيس السابق لشركة كوبانغ "باك ديه جون" قبل التفتيش البرلماني لى الشركة في شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث تناولا وجبة طعام باهظة الثمن، ويُشتبه في أنه طلب فرض عقوبات إدارية أو تمييز ضد موظفين كانوا يعملون سابقا كمساعدين له.