السيارات الصديقة للبيئة تتجاوز 13% من إجمالي السيارات المسجلة في كوريا

Photo : YONHAP News

أظهرت بيانات حديثة أن 13.2% من إجمالي السيارات المسجلة في كوريا الجنوبية حتى نهاية العام الماضي كانت سيارات صديقة للبيئة.وقال تقرير صادر عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إن العدد الإجمالي التراكمي للسيارات المسجلة بلغ 26 مليونا و515 ألف سيارة حتى نهاية العام الماضي 2025، بزيادة قدرها 217 ألفا مقارنة بالعام الأسبق، وهو ما يعني أن متوسط امتلاك السيارات في كوريا يبلغ سيارة واحدة لكل 1.93 شخص.وأضاف التقرير أن عدد السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بوقود البنزين والديزل والغاز المسال الطبيعي، قد انخفض إلى 22 مليونا و805 آلاف، لتمثل 86.1% من إجمالي السيارات المسجلة، بتراجع قدره 529 ألفا مقارنة بعام 2024، حيث استمر عددها في الانخفاض للعام الثالث على التوالي منذ أن بدأ بالتراجع لأول مرة في عام 2023.وفي المقابل، شهدت السيارات الصديقة للبيئة قفزة نوعية حيث وصل إجمالي المسجل منها إلى 3 ملايين و494 ألفا، بزيادة كبيرة بلغت 747 ألفا مقارنة بالعام الأسبق، لتشكل 13.2% من إجمالي عدد السيارات.وحسب النوع، بلغ عدد سيارات الركاب 22 مليونا و39 ألفا، والحافلات 634 ألفا، وشاحنات النقل 3 ملايين و695 ألفا، والسيارات الخاصة 147 ألفا.وحسب بلد المنشأ، لا تزال السيارات محلية الصنع تسيطر على الحصة الأكبر، حيث بلغ عددها 22 مليونا و856 ألفا أي بنسبة 86.2% من إجمالي عدد السيارات.وفي المقابل، بلغ عدد السيارات المستوردة 3 ملايين و659 ألفا، أي بنسبة 13.8%.وقال التقرير إن حصة السيارات المستوردة في السوق الكورية ظلت تشهد نموا مستمرا سنويا، حيث ارتفعت من 10.2% في عام 2019 لتصل إلى مستواها الحالي.