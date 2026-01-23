وزيرة الزراعة الكورية تزور الإمارات لتعزيز دخول الأطعمة الكورية للشرق الأوسط

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية اليوم بأن الوزيرة "سونغ مي ريونغ" التي تزور دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا لتوسيع صادرات الأغذية الكورية، قد التقت بنظيرتها الإماراتية "آمنة بنت عبد الله الضحاك" أمس حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي وتوسيع دخول الأغذية الكورية الحلال إلى أسواق الشرق الأوسط.وخلال الاجتماع اقترحت الوزيرة "سونغ" إعادة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن الغذائي، وذلك بعد أن انتهت في العام الماضي صلاحية المذكرة السابقة التي كان قد تم توقيعها في عام 2020.واتفق الجانبان على العمل معا لمواجهة أزمة الأمن الغذائي الناتجة عن التغيرات المناخية، من خلال تطبيق نموذج "وادي الابتكار للمزارع الذكية" الكوري، بما يتناسب مع الظروف المناخية لدولة الإمارات، إلى جانب تعزيز البحث المشترك بين المؤسسات البحثية الزراعية في البلدين وتطوير مشاركة معلومات الموارد الوراثية.وأكدت الوزيرة "سونغ" على أهمية التعاون في قطاع الأغذية الحلال، بما في ذلك شهادات الحلال، لجعل الإمارات مركزا لتوسع الأغذية الكورية في الشرق الأوسط. كما طلبت تعاون الجانب الإماراتي في تسريع إجراءات الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال الصادرة عن مؤسسات الاعتماد الكورية.وعلى هامش الزيارة، قامت الوزيرة الكورية بتشجيع الشركات الكورية المصدرة المشاركة في معرض "غلفود" وهو أكبر معرض دولي للأغذية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.ويشهد معرض هذا العام مشاركة قياسية بلغت حوالي 8 آلاف و500 شركة من 195 دولة، وهو ما يمثل أكثر من ضعف مشاركات العام الماضي.ونظمت حكومة كوريا الجنوبية جناحا موحدا يضم 24 شركة، وقامت بأنشطة ترويجية واستشارات مع المشترين ركزت على الأغذية المصنعة والمنتجات الزراعية الطازجة لاختراق أسواق المنطقة.