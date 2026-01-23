ترامب يحذّر من أن الرسوم الجمركية قد تصبح أعلى بكثير

Photo : YONHAP News

حذّر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من أن الرسوم الجمركية المفروضة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين قد تصبح "أعلى بكثير"، وادعى أن إدارته كانت "لطيفة للغاية" حتى الآن.وأدلى "ترامب" بهذه التصريحات أمس الخميس خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض.وفي وقت سابق من يوم أمس، كتب "ترامب" على موقع "تروث سوشيال" أنه كان لطيفا وودودا للغاية تجاه دول العالم، لكنه قد يرفع الرسوم الجمركية في أي وقت.وفي معرض انتقاده لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بتجميد سعر الفائدة الرئيسي، كتب "ترامب" أن معظم الدول التي تدفع رسوما جمركية للولايات المتحدة هي "آلات صرف آلي" تتمتع بأسعار فائدة منخفضة فقط لأن الولايات المتحدة تسمح بذلك.وحذر "ترامب" من أنه بمجرد جرة قلم منه، ستتدفق مليارات الدولارات الإضافية إلى الولايات المتحدة، وأن هذه الدول ستضطر إلى كسب المال "بالطريقة القديمة".