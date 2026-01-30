الولايات المتحدة تُبقي كوريا الجنوبية على قائمة مراقبة العملات الأجنبية

Photo : YONHAP News

أبقت الولايات المتحدة كوريا الجنوبية ضمن قائمتها للدول التي تجب مراقبة سياساتها المتعلقة بالعملات الأجنبية.جاء ذلك في التقرير نصف السنوي الذي قدمته وزارة الخزانة الأمريكية إلى الكونغرس أمس الخميس، حيث استمر اسم كوريا الجنوبية ضمن القائمة، إلى جانب الصين واليابان وتايوان وتايلاند وسنغافوره وفيتنام وألمانيا وأيرلندا وسويسرا.وقد أُضيفت كوريا الجنوبية إلى القائمة لأول مرة في أبريل 2016، ثم أُزيلت في نوفمبر 2023، ثم أعادتها إدارة "ترامب" إلى القائمة في نوفمبر 2024.ويتم إدراج شركاء التجارة الأمريكيين في القائمة إذا استوفوا معيارين على الأقل من المعايير الثلاثة التي حددها قانون تيسير التجارة وإنفاذ التجارة الأمريكي لعام 2015، بما في ذلك وجود فائض تجاري مع الولايات المتحدة لا يقل عن 15 مليار دولار أمريكي، وفائض في الحساب الجاري لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.وقال وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" إن وزارة الخزانة تراقب عن كثب ما إذا كان شركاء الولايات المتحدة التجاريون يستخدمون التدخل في سوق الصرف الأجنبي والسياسات والممارسات غير السوقية للتلاعب بعملاتهم للحصول على ميزة تجارية غير عادلة.وأضاف "بيسنت" أنه دعما لسياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية "أمريكا أولا"، تعزز وزارة الخزانة تحليلها لسياسات العملة لدى شركائها التجاريين لتستند إليها في تقييماتها.