الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

البرلمان الكوري يمرر مشروع قانون لتعزيز تنافسية صناعة أشباه الموصلات

Write: 2026-01-30 10:36:15

البرلمان الكوري يمرر مشروع قانون لتعزيز تنافسية صناعة أشباه الموصلات

Photo : YONHAP News

مرر البرلمان الكوري مشروع قانون خاص ينص على تدابير لتعزيز التنافسية العالمية لصناعة أشباه الموصلات لكوريا الجنوبية.
وتم تمرير مشروع القانون في جلسة عامة أمس الخميس، ليضع الإطار المؤسسي لدعم حكومي واسع النطاق للجهات الفاعلة الرئيسية في منظومة أشباه الموصلات الضرورية للصناعات التكنولوجية المتطورة المستقبلية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والروبوتات.
ويتضمن مشروع القانون أحكاما بإنشاء لجنة خاصة تابعة للرئيس للتعامل مع السياسات المتعلقة بدعم صناعات أشباه الموصلات، والتي كانت في السابق موزعة على أساس المشروعات والميزانيات.
ومن خلال عمل اللجنة الخاصة، ستنشئ الحكومة أيضا حسابا خاصا مدته 10 سنوات لتقديم الدعم المستمر لصناعات أشباه الموصلات والصناعات ذات الصلة.
وتخطط الحكومة لتنفيذ مشروع القانون بالكامل في وقت مبكر من الربع الثالث من هذا العام.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;