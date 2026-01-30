الرئيس لي يؤكد على ضرورة الاستعداد للاستقطاب الاجتماعي بسبب الذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس "لي جيه ميونغ" على ضرورة مواجهة الاستقطاب الذي قد ينجم عن الانتقال إلى مجتمع يركز على الذكاء الاصطناعي.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع كبار مساعديه أمس الخميس، حيث قال إنه يعتقد أن هناك إجماعا قويا على ضرورة وضع سياسات لتوفير شبكة ضمان اجتماعي أساسية لمواجهة الاستقطاب الشديد في مجتمع مدفوع بالذكاء الاصطناعي.وكان لي قد تعهد في حملته الانتخابية بإنشاء مجتمع يضمن أساسيات الحياة لجميع الناس، استنادا إلى الحق في السعي لتحقيق السعادة وحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور.وقال الرئيس إن الذكاء الاصطناعي سيصبح مركزا للمجتمع ومن المرجح أن يغير طريقة حياة البشر، كما يُحتمل أن يؤدي إلى استقطاب حاد في المجتمع.وقال "لي" إنه منذ أن كان عمدة لمدينة "صونغ نام"، كان يقول إنه يجب الاستعداد لإنشاء نظام اجتماعي يعالج المشاكل الناجمة عن الاستقطاب في القدرة الإنتاجية أو ملكية وسائل الإنتاج.وفي معرض حديثه عن الاحتجاج الأخير الذي نظمه اتحاد عمال شركة "هيون ديه موتور" بشأن خطط الشركة المصنعة للسيارات لإدخال روبوتاتها البشرية "أطلس" في خطوط التجميع، قال "لي" إنه يجب التكيف مع الأمر إذا كان لا مفر منه.