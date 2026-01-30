الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

سيول تتواصل مع واشنطن بعد إعادة تصنيف كوريا ضمن قائمة مراقبة العملات

Write: 2026-01-30 10:41:55

Photo : YONHAP News

قالت سلطات الصرف الأجنبي في كوريا الجنوبية إنها تحافظ على اتصال وثيق مع وزارة الخزانة الأمريكية وسوف تواصل القيام بذلك، بعد قرار واشنطن بإبقاء سيول ضمن قائمة مراقبة العملات.
وقال مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري اليوم الجمعة إن تقرير وضع العملة المحلية أكد مجددا أن ضعف الوون مؤخرا لا يتوافق مع الأساسيات الاقتصادية لكوريا الجنوبية، لكن إعادة تصنيف كوريا الجنوبية ضمن القائمة يبدو أنه تم بطريقة آلية إلى حد ما، استنادا إلى معايير التقييم التي وضعتها وزارة الخزانة.
وفي أحدث تقرير نصف سنوي عن العملات الأجنبية، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية اسم كوريا الجنوبية وتسع دول أخرى إلى قائمة المراقبة.
وأُضيفت كوريا الجنوبية إلى القائمة لأول مرة في أبريل 2016، ثم أُزيلت في نوفمبر 2023، ثم أعادتها إدارة "ترامب" إلى القائمة في نوفمبر 2024.

