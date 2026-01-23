وزير الصناعة الكوري يبحث مع وزير التجارة الأمريكي الرسوم الجمركية

Photo : YONHAP News

التقى وزير الصناعة الكوري "كيم جونغ كوان" بوزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" لمناقشة تهديدات واشنطن المتجددة بفرض رسوم جمركية، لكن الجانبين فشلا في التوصل إلى اتفاق فوري.ووصل "كيم" إلى مقر وزارة التجارة في واشنطن في حوالي الساعة 5 من مساء أمس الخميس، وغادر الساعة 6:24 مساء بعد لقائه مع "لوتنيك".وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين بعد الاجتماع، قال "كيم" إنهما ناقشا العديد من القضايا واتفقا على الاجتماع مرة أخرى في صباح اليوم التالي، حيث لم يتم التوصل إلى أي نتيجة.ولم يتطرق "كيم" إلى ما إذا كان قد نجح في منع زيادة الرسوم الجمركية.وخلال الاجتماع، سلط "كيم" الضوء على التزام كوريا الجنوبية بتنفيذ الاستثمارات التي تعهدت بضخها في الولايات المتحدة، بما في ذلك تمرير التشريعات ذات الصلة، وسعى إلى إقناع واشنطن بعدم إعادة فرض رسوم جمركية أعلى.وكان "كيم" قد صرح للصحفيين في المطار لدى وصوله إلى واشنطن يوم الأربعاء بأنه سيشرح بإخلاص العملية التشريعية الجارية لمنع سوء الفهم ونقل موقف سيول الثابت بشأن الاستثمارات التي تعهدت بها.