المحكمة تكشف عن أن الرئيس السابق يون ناقش مشروعات كنيسة التوحيد

Photo : YONHAP News

اتضح أن الرئيس السابق "يون صوك يول" كان قد ناقش مشروعات وأحداث كنيسة التوحيد طويلة الأمد مع ممثل للكنيسة خلال اجتماع استمر ساعة في عام 2022.وتم الكشف عن تفاصيل ذلك الاجتماع في حكم صدر أول من أمس الأربعاء عن محكمة سيول المركزية، التي حكمت على النائب عن حزب قوة الشعب "كوان سونغ دونغ" بالسجن لمدة عامين لتلقيه 100 مليون وون، أي ما يقرب من 69 ألف دولار أمريكي، كتمويل سياسي غير قانوني من كنيسة التوحيد.وكشف نص الحكم القضائي عن أن "كوان" زار مجمع "تشون جونغ كونغ" التابع للكنيسة في مقاطعة "كيونغ كي" يوم 22 مارس 2022، بعد فترة وجيزة من انتخاب "يون" رئيسا، حيث التقى بزعيمة الكنيسة "هان هاك جا" والنائب السابق لها "يون يونغ هو".وبعد ذلك زار "كوان" و"يون" مكتب الرئيس المنتخب في وسط سيول، حيث طلب "يون" من مسؤول الكنيسة أن يشكر "هان" على دعمها لحملته الرئاسية، بينما طلب مسؤول الكنيسة دعم الحكومة لمشروعات الكنيسة وفعالياتها، وأشار "يون" إلى أنه ينبغي مناقشة هذه الأمور ومتابعتها حتى يمكن تحقيقها خلال فترة ولايته.