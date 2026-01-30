كوريا الجنوبية تطلب تسجيل أسوار العاصمة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو

Photo : YONHAP News

أطلقت كوريا الجنوبية حملة للحصول على تصنيف اليونسكو للتراث العالمي لأسوار القلعة التي بُنيت للدفاع عن مدينة "هان يانغ"، عاصمة مملكة "جوسون".وقالت مصادر أكاديمية اليوم الجمعة إن هيئة التراث الكوري قدمت مؤخرا طلبا إلى مركز اليونسكو للتراث العالمي لتصنيف "أسوار العاصمة هان يانغ" ضمن قائمة التراث العالمي.وتم الانتهاء من الطلب النهائي بعد مراجعات وتعديلات أعقبت تقديم مسودة في سبتمبر من العام الماضي.وسوف تقوم اليونسكو، بالتعاون مع هيئتها الاستشارية المتمثلة في المجلس الدولي للآثار والمواقع، بتقييم القيمة التاريخية والثقافية للأسوار وإجراء تفتيش ميداني، ثم اتخاذ قرار نهائي في اجتماع لجنة التراث العالمي المقرر عقده في يوليو 2027.وفي حالة الموافقة، ستصبح تحصينات العاصمة "هان يانغ" الموقع الثامن عشر في كوريا الجنوبية الذي يدخل ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.