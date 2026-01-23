أغنية غولدن من فيلم صائدو شياطين الكيبوب تفوز بجائزة غرامي

Photo : Reuters / Yonhap

حققت أغنية "غولدن"، من فيلم الرسوم المتحركة "صائدو شياطين الكيبوب" من إنتاج نتفليكس، إنجازا تاريخيا جديدا في حفل توزيع جوائز "غرامي" الثامن والستين، حيث فازت بجائزة أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية في حفل افتتاح جوائز "غرامي" لهذا العام الذي أقيم في مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية أمس الأحد، مسجلة بذلك أول فوز لفرقة كيبوب بجائزة "غرامي".وبما أن هذه الفئة تُكرّم كتّاب الأغاني، فقد مُنحت الجائزة للمساهمين في تأليف الأغنية، بمن فيهم "إي جيه" و"باك هونغ جون" المعروف باسم "تيدي" وغيرهما.وبفضل الشعبية العالمية للفيلم، أصبحت "غولدن" أول أغنية كيبوب تتصدر قائمة بيلبورد هوت 100 الأمريكية وقائمة أفضل 100 أغنية رسمية في المملكة المتحدة.وفي فئة أفضل أداء ثنائي/جماعي في موسيقى البوب، لفتت "غولدن" الأنظار، إلى جانب أغنية "آبات" لـ"روزي" من فرقة "بلاك بينك".وبعد ترشيح أغنية "غابرييلا" لـ"كاتسي"، ذهبت الجائزة إلى "سينثيا إريفو" و"أريانا غراندي" عن أغنية "تحدي الجاذبية" من فيلم "ويكيد".