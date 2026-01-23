انتهاء العمل في بناء مجمع للصوبات الزراعية في شينويجو في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين إنه تم إنجاز بناء صوبات زراعية واسعة النطاق في منطقة "شينويجو"، التي ظلت منكوبة بالفيضانات، بمقاطعة شمال بيونغ آن، وذلك قبيل انعقادالمؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم.وأضافت الوكالة أن حفل افتتاح الصوبات الزراعية أقيم أمس الأحد بحضور الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وأعطت كوريا الشمالية أولوية لبناء صوبات زراعية واسعة النطاق على مساحة تبلغ 2.9 كيلومتر مربع في منطقة جزيرة "ويهوا" بمدينة "شينويجو"، والتي كانت قد تعرضت لأضرار جسيمة جراء الفيضاننات في صيف عام 2024.وجاءت إقامة حفل افتتاح الصوبات بعد حوالي عام من حفل وضع حجر الأساس يوم العاشر من فبراير من العام الماضي.وفي كلمة ألقاها في حفل الافتتاح، أعرب "كيم" عن ارتياحه لأن المشروع أصبح قاعدة لحياة جديدة لسكان "شينويجو" الذين عانوا من الفيضانات جيلا بعد جيل.وأكد أن الجنود والشباب قد حققوا إنجازا إبداعيا رائعا ليقدموه للمؤتمر التاسع لحزب العمال.