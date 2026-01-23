نائب من الحزب المعارض يستنأنف ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن

Photo : YONHAP News

استأنف النائب البرلماني "كوان سونغ دونغ" من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة عامين بتهمة تلقى 100 مليون وون كأموال سياسية غير مشروعة من كنيسة التوحيد.وكشفت مصادر مطلعة في الدائرة القضائية الكورية اليوم الاثنين عن أن النائب "كوان" قدم استئنافا إلى محكمة سيول المركزية، التي أصدرت الحكم يوم الأربعاء الماضي.وفي بيان مكتوب عقب صدور الحكم مباشرة، وصف النائب "كوان" الإدانة بأنها "غير مقبولة"، وأعلن عزمه على الاستئناف.وكانت المحكمة قد أدانت "كوان" بتلقى 100 مليون وون من "يون يونغ هو" الرجل الثاني السابق في كنيسة التوحيد في شهر يناير من عام 2022، مقابل خدمات للكنيسة.وأمرت المحكمة أيضا بمصادرة المبلغ من "كوان" .الجدير بالذكر أن عقوبة السجن لمدة عامين كانت أطول بشهرين من العقوبة التي صدرت في اليوم نفسه بحق السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، التي أدينت أيضا بتهم تتعلق بتلقى أموال من كنيسة التوحيد.